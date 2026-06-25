Сильнейшее землетрясение в Венесуэле практически стерло с лица земли целые кварталы

Чрезвычайное положение введено в Венесуэле после землетрясения века. Разрушены сотни домов. Повреждены гостиницы, школы, аэропорты, транспортные узлы. Число погибших к настоящему моменту приблизилось к двум сотням, тысячи пострадали или пропали без вести. При этом официальные данные не обновлялись уже несколько часов. По оценкам экспертов, реальное число жертв может превысить отметку в 10 тыс. Многие остаются под завалами. Сведений о пострадавших белорусах пока не поступало, сообщили в нашем МИД.

Лукашенко направил соболезнование в связи с жертвами в результате землетрясения в Венесуэле

Президент Беларуси направил соболезнование исполняющей обязанности Президента Венесуэлы в связи с жертвами в результате землетрясения.

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"С глубокой болью и большой тревогой за братский венесуэльский народ - в Беларуси узнали про жуткую трагедию, которая обрушилась на Боливарианскую Республику. В это непростое время направляем самые искренние слова поддержки всем жителям Венесуэлы, особенно жертвам безжалостной стихии - кто потерял близких, остался без крова... От всего сердца соболезнуем родным погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в соболезновании.

Города в руинах

В Венесуэле большая беда. Сильнейшее землетрясение фактически стерло с лица земли целые кварталы. С разницей менее чем в минуту в стране произошли 2 серии мощнейших подземных толчков магнитудой выше 7.

Сильнейшее землетрясение в Венесуэле news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef62cf05-efcc-4955-a3bb-fc6a3ba5a47c/conversions/6c013b68-1027-4412-84a1-2b77f5798fa6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef62cf05-efcc-4955-a3bb-fc6a3ba5a47c/conversions/6c013b68-1027-4412-84a1-2b77f5798fa6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef62cf05-efcc-4955-a3bb-fc6a3ba5a47c/conversions/6c013b68-1027-4412-84a1-2b77f5798fa6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef62cf05-efcc-4955-a3bb-fc6a3ba5a47c/conversions/6c013b68-1027-4412-84a1-2b77f5798fa6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Стихия застала людей врасплох в конце рабочего дня. Многие венесуэльцы уже были дома. Эпицентр находился к западу от Каракаса, но волна разрушений мгновенно докатилась до столицы. В Ла-Гуайре - зона бедствия. Десятки жилых высоток и правительственных зданий превратились в руины. Самая сложная ситуация - в горных кварталах. Там из-за оползней целые дома съезжали вниз по склонам.

"Это первое землетрясение такой силы, которое я видела. Все тряслось, потом рухнули стены. Они падали, как вода. Я стояла в дверном проеме со своими тремя детьми и молилась", - рассказала женщина.

"Это был очень сильный удар стихии. Телефоны начали предупреждать о землетрясении. Нам пришлось бежать вниз. Вокруг все рушилось. Было страшно. Люди кричали. Наверху в кинотеатре было много детей. Они плакали. Мы боялись, что они могут пострадать в давке. Это было ужасно", - сказал мужчина.

Сильнейшее землетрясение в Венесуэле news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ab912e8-0d0a-43d5-8ea0-4869fa6e6b40/conversions/ce8ce435-e852-4439-9f28-0e668b9e5aff-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ab912e8-0d0a-43d5-8ea0-4869fa6e6b40/conversions/ce8ce435-e852-4439-9f28-0e668b9e5aff-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ab912e8-0d0a-43d5-8ea0-4869fa6e6b40/conversions/ce8ce435-e852-4439-9f28-0e668b9e5aff-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ab912e8-0d0a-43d5-8ea0-4869fa6e6b40/conversions/ce8ce435-e852-4439-9f28-0e668b9e5aff-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наиболее масштабные разрушения на севере страны и в столице. Весь день из Каракаса приходят эмоциональные кадры, на которых горожан вытаскивают из-под груды бетонных плит. Многие из них получили страшные увечья.

"В момент землетрясения мы были дома, на телефоне раздался какой-то сигнал тревоги. Мы успели выбежать на улицу. Я всеми силами старался защитить свою семью. Нашли открытое место, обнялись… И ждали, когда это закончится. Землетрясение было очень сильным", - рассказали жители.

Мануэль Кальдерон, житель Каракаса:

"То, что мы пережили, было ужасом. Я потерял все. Весь мой дом разрушен".

Хорхе Майорга, житель Каракаса:

"Первая волна длилась около минуты. Я был на третьем этаже дома, когда почувствовал шум и тряску, спустился вниз, чтобы поискать жену и наших животных. Нам пришлось остаться на втором этаже, потому что тряска была очень сильной, а шум очень громким".

Во многих домах в момент катаклизма оказались домашние животные. Люди были вынуждены, рискуя собственной жизнью, возвращаться в рушащиеся строения, чтобы спасти питомцев.

В интернете распространились и кадры, снятые в международном аэропорту Каракаса. В момент землетрясения на территории воздушной гавани находилось большое количество людей. Как только здание стало трясти, у людей началась паника, они бросились бежать.

Сейчас в пострадавших регионах разворачивается тяжелая поисковая операция. Обезумевшие от горя люди буквально рвутся к руинам своих домов, чтобы попытаться найти близких, но полиция и спасатели вынуждены сдерживать толпу ради их же безопасности. Сколько именно погибших, пока даже предположить невозможно. Власти призвали местных жителей не возвращаться в дома из-за риска афтершоков. В стране введен режим чрезвычайного положения.

Делси Родригес, исполняющая обязанности Президента Венесуэлы:

"На данный момент зафиксировано 20 подземных толчков. В нескольких штатах серьезные последствия. Обрушено множество зданий. Первое, что я хочу сказать нашему народу, - это сохранять единство во имя спасения жизней".

Сильнейшее землетрясение в Венесуэле news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1e8fd40-f9cf-40dc-b3ae-2a403e222689/conversions/1bf02424-f9fa-43ab-b4e0-a185590ccf1a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1e8fd40-f9cf-40dc-b3ae-2a403e222689/conversions/1bf02424-f9fa-43ab-b4e0-a185590ccf1a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1e8fd40-f9cf-40dc-b3ae-2a403e222689/conversions/1bf02424-f9fa-43ab-b4e0-a185590ccf1a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1e8fd40-f9cf-40dc-b3ae-2a403e222689/conversions/1bf02424-f9fa-43ab-b4e0-a185590ccf1a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Венесуэла фактически обесточена. Из соображений безопасности приостановлена подача газа, Каракас остался без света и воды. Полностью парализована транспортная система: столичная подземка стоит, а главный международный аэропорт Майкетия закрыт из-за повреждений взлетной полосы и терминалов. Связь работает с огромными перебоями. Из-за подземных ударов произошли сбои в работе энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, перебои с интернетом. По подсчетам геологической службы США, материальный ущерб может составить до 20 % ВВП страны.

Хесус Ривас, волонтер:

"Люди должны помогать друг другу, особенно в сложных обстоятельствах, подобных тем, с которыми мы сейчас столкнулись. Думаю, самое логичное - это выйти и помочь всем нам, внести свой вклад любым возможным способом - принести воду, помочь убрать обломки, вытащить гвозди. Мои коллеги приехали из Маракайбо специально, чтобы помочь расчистить завалы. Мы все готовы сделать все, что в наших силах, чтобы помочь людям, которые все еще находятся в ловушке".

Помощь латиноамериканской республике требуется действительно огромная. И мировое сообщество отложило в сторону политические разногласия. Президент США Дональд Трамп уже выступил с официальным заявлением и пообещал Каракасу незамедлительную и быструю поддержку в ликвидации последствий стихии. Свои отряды формируют десятки стран, в их числе ближайшие соседи - Бразилия, Мексика, Колумбия и Сальвадор.