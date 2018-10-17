Сильнейшее наводнение в Техасе

Длительные проливные дожди вызвали резкий подъем уровня воды в реках и буквально затопили штат. А в районе города Остин бурные потоки разрушили бетонный мост - он не выдержал мощного напора воды. В 18 округах объявлено чрезвычайное положение, власти призывают жителей эвакуироваться. Экстренные службы работают в усиленном режиме - в затопленных домах и автомобилях могут находиться люди.