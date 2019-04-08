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Сильнейшие лесные пожары охватили Дальний Восток России
Горит Дальний Восток России. Невероятных размеров лесные пожары охватили почти 5 тысяч гектаров - самые сильные - в Магаданской области. По данным "Авиалесоохраны" пожароопасный сезон открыт в 34-х регионах страны. К борьбе с огнем привлечено почти 6 сотен человек, задействовано 94 единицы техники. С воздуха пламя тушат 9 воздушных судов.
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