Сильнейшие лесные пожары охватили Дальний Восток России

Горит Дальний Восток России. Невероятных размеров лесные пожары охватили почти 5 тысяч гектаров - самые сильные - в Магаданской области. По данным "Авиалесоохраны" пожароопасный сезон открыт в 34-х регионах страны. К борьбе с огнем привлечено почти 6 сотен человек, задействовано 94 единицы техники. С воздуха пламя тушат 9 воздушных судов.