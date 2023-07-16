Сильнейшие лесные пожары охватили Канары

Сильнейшие лесные пожары охватили канарский остров Ла-Пальма. Огонь распространился на площади в четыре с половиной тысячи гектаров и уничтожил по меньшей мере 12 домов. В тушении задействована авиация, но даже так пожар не удается взять под контроль.