Сильнейшие землетрясения в Пуэрто-Рико

Серия мощных землетрясений сотрясла Пуэрто-Рико. Несколько подземных толчков, самый сильный из которых магнитудой 6,6, было зафиксировано у самых берегов острова. Власти ввели режим ЧП. Губернатор Пуэрто-Рико отметила, что произошедшие землетрясения стали самыми мощными для страны за последние 102 года. Она подчеркнула, что существует угроза новых толчков. Сейчас подсчитывается ущерб. Почти четыре сотни семей лишились крыши над головой, также известно об одном погибшем. В большинстве регионов острова пропало электроснабжение.