Сильнейший лесной пожар в Греции - смог виден из Афин

В Греции борются с сильнейшим лесным пожаром. Он начался накануне вечером на берегу Коринфского залива и из-за сильного ветра быстро распространился на большую территорию. Пламя приблизилось к поселку, откуда власти эвакуировали около 200 жителей. Смог уже виден из Афин. Со стихией борются две сотни человек, задействованы 50 спецавтомобилей, 17 самолетов и несколько вертолетов.



