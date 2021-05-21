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Сильнейший лесной пожар в Греции - смог виден из Афин

В Греции борются с сильнейшим лесным пожаром. Он начался накануне вечером на берегу Коринфского залива и из-за сильного ветра быстро распространился на большую территорию. Пламя приблизилось к поселку, откуда власти эвакуировали около 200 жителей. Смог уже виден из Афин. Со стихией борются две сотни человек, задействованы 50 спецавтомобилей, 17 самолетов и несколько вертолетов.

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