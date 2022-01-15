Сильнейший пожар на складе химикатов в США - ядовитое облако ощущается на расстоянии более 16 км

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В США на складе химикатов произошел сильнейший пожар. В Нью-Джерси завод промышленного хлора вспыхнул как спичка. Ядовитое облако ощущается на расстоянии более 16 километров. В целях безопасности власти были вынуждены перекрыть несколько автомагистралей.
Информации о пострадавших не поступало. Всем живущим поблизости рекомендовано не открывать в ближайшее время окна. К этому моменту процесс борьбы с пламенем завершается.