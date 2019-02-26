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Сильнейший шторм на Мальте
Рыбный день на Мальте. Сильнейший шторм на острове принес не только разрушения, но и свежий обед. Судя по кадрам, снятым очевидцами, местные жители собирали рыбу, которую волны выбрасывали на берег, в мешки. Ветер, порывы которого превышали 100 километров в час, опрокинул деревья, порвал линии электропередачи и повредил здания, среди них и многие рестораны. Пострадавших нет.
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