Сильнейший шторм на Мальте

Рыбный день на Мальте. Сильнейший шторм на острове принес не только разрушения, но и свежий обед. Судя по кадрам, снятым очевидцами, местные жители собирали рыбу, которую волны выбрасывали на берег, в мешки. Ветер, порывы которого превышали 100 километров в час, опрокинул деревья, порвал линии электропередачи и повредил здания, среди них и многие рестораны. Пострадавших нет.

