Сильнейший ураган пронесся по северо-востоку Испании

Буквально за час в Барселоне выпало почти 50 миллиметров осадков. На главном проспекте города воды стало по колено! Из-за ливней были отменены десятки рейсов в национальном аэропорту Эль-Прат. Там накануне не смогли улететь сотни пассажиров не только из-за погоды, но и из-за забастовки работников воздушной гавани.



