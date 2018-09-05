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Сильнейший за четверть века тайфун обрушился на Японию
Погибли по меньшей мере десять человек. Около 350 - получили ранения. Больше всего пострадавших оказалось в Осаке. Там почти тысячи человек заблокированы в международном аэропорту "Кансай", он расположен на искусственном острове, а единственный оттуда мост поврежден снесенным с якоря танкером. Тайфун "Джеби" обрушился на западные районы страны. Порывы ветра достигают 170 километров в час. Почти миллиону человек пришлось экстренно эвакуироваться. Без света остаются около 575 тысяч жителей. Сейчас стихия продвигается к российскому Приморью.
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