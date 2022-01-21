Сильнейший за полвека снегопад в Турции принес множество проблем

Сильнейший за последние 50 лет снегопад обрушился на Турцию. Стихия принесла множество проблем. Помимо отключения электричества, многие жители оказались в снежной ловушке. В некоторых местах сугробы превышали 1 метр. В провинции Газиантеп около трех тысяч водителей оказались заблокированными на одной из трасс. Дожидаясь спецтехники, люди пытались откопаться сами. Всего из кюветов и завалов вытащили около 2 тысяч автомобилей. А жителей отдаленных горных районов спасатели и вовсе эвакуировали двумя военными вертолетами.