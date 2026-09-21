Сильный ливень затопил Агридженто на Сицилии

Итальянский остров Сицилия оказался во власти разрушительной стихии. Накануне на город Агридженто обрушился сильнейший ливень. Всего за час в регионе выпало около 150 мм осадков, что более чем в пять раз превышает климатическую норму за весь сентябрь.

Городские ливневые системы мгновенно переполнились. Потоки воды заблокировали движение транспорта и привели к обрушению дорожного полотна возле железнодорожного вокзала, куда передней частью провалился легковой автомобиль.

Кроме того, стихия спровоцировала оползень, заблокировавший одну из трасс. К счастью, обошлось без жертв. Зафиксирован лишь один пострадавший - водитель получил легкие травмы в результате ДТП.