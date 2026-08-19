Сильный пожар вспыхнул на свалке Лондона

На юге британской столицы вспыхнул крупный пожар на заводе по переработке отходов. Огонь охватил около 50 тонн бытового мусора, подняв в небо огромные столбы черного дыма.





Крупный пожар на заводе по переработке отходов

Из-за близости предприятия к железной дороге диспетчеры полностью заблокировали движение поездов к вокзалу "Лондон-Бридж", спровоцировав массовые отмены рейсов. На месте происшествия работали 100 пожарных. Обошлось без пострадавших. Отметим, это уже второй аналогичный инцидент на данном объекте за лето.



Прошлый крупный пожар тушили в июне. Возможной причиной ЧП эксперты называют участившиеся случаи самовозгорания литиевых аккумуляторов в отходах на фоне сильной жары.