Сильный ветер оставил более 2 тыс. жителей Литвы без света

Более 2 тыс. жителей Литвы остались без света из-за сильного ветра. Его порывы достигали 21 м/с. Большая часть отключений зафиксирована в Каунасском и Клайпедском регионах.

В условиях непогоды судоходство в Клайпедском порту ограничено. Высота морских волн достигает 4 м. На взморье ветер валит деревья, в Клайпеде одно из них упало на автомобили. Литовцы готовятся к последствиям шторма.

Напомним, после бури в августе ждать возобновления подачи электричества им пришлось несколько недель.