Краткий пересказ от ИИ

Франция третью неделю охвачена протестами школьников и студентов, а за требованиями реформ все отчетливее проступает политический подтекст. Политологи и журналисты в программе "Война и мир" о том, почему Париж разрушает свою систему образования и кому это выгодно.

Сейчас Франция переживает один из самых масштабных социальных кризисов за последние годы. Уже третью неделю по всей стране не утихают протесты школьников и студентов, которые требуют реформ в системе образования. Все началось с конца сентября, с блокад в школах парижских пригородов. Уже к первой неделе октября движение охватило всю Францию. Сотни лицеев оказались закрыты, а на улицы крупнейших городов вышли десятки тысяч человек.

Карин Беше-Головко, французский политолог, юрист, доктор публичного права:

"Политика, которую сейчас проводит правительство во Франции, - это сознательная политика, а не ошибка. Они сознательно разрушили систему обучения и университеты. Потому что сильное образование сейчас никому не нужно. Иначе вы получите людей, которые умеют думать, обладают знаниями и могут задавать вам очень неудобные вопросы. А когда у вас население не очень хорошо образовано и умеет только читать и считать (и этого достаточно), тогда им легче манипулировать".

"Если мы посмотрим на ситуацию с обучением, образованием и наукой во Франции, она вызывает очень много вопросов. Здания в печальном состоянии, не хватает кадров, зарплаты не соответствуют объему работы. Все это создает очень противную атмосферу. Учиться невозможно. Вы получаете диплом, который не позволяет вам действительно перейти в университет и стать там специалистом", - считает эксперт.

Кристель Нэфан, французский журналист, основатель International Reporters:

"То, что происходит с образованием, касается всей социальной сферы. Во Франции сейчас страдают от того, что страна тратит очень много денег на Украину. Это абсолютно бесполезно. Все эти миллиарды, которые дают Киеву, они берут из пенсий, от больниц, школ. Все социальные сферы во Франции пострадали из-за денег, брошенных, извините, на ветер. Просто на ветер для Украины".

Французская модель социального государства, выстроенная после Второй мировой войны, трещит по швам. Госдолг превышает 4 трлн долларов. И любому следующему президенту, кто бы им ни стал в 2027 году, придется либо урезать расходы, либо искать новые источники финансирования. А это значит, что волнения могут вспыхивать вновь и вновь, но уже среди пенсионеров, медиков и других слоев населения.

Кристель Нэфан заявила, что денег нет даже для больниц во Франции, происходят большие скандалы. По ее словам, люди умирают в коридорах больниц, потому что нет мест и нет врачей. Есть те, кто ждет несколько дней в коридоре, и это происходит регулярно.

Карин Беше-Головко, французский политолог, юрист, доктор публичного права:

"Мы за несколько месяцев до выборов видим, что недовольство есть не только у студентов или школьников. Во многих отраслях есть требования. И если они смогут объединиться, тогда это может набрать силу".

За требованиями улучшить образование все отчетливее проступает политический подтекст. До президентских выборов меньше полугода, и протестная волна уже перекраивает предвыборный расклад. Поэтому попытка не решить проблему, а замаскировать ее, имеет, как всегда, высокую вероятность.

Арно Девеле, специалист по международному уголовному праву и правам человека во Франции:

"Определенные кандидаты не получают эфирного времени на государственном телевидении, которое все еще остается тем СМИ, из которого большинство избирателей получает новости. Я не ожидаю, что какая-либо разрозненная оппозиция объединится во что-то, способное бросить вызов истеблишменту".

Пока мы пытаемся разобраться в сути французского пожара, его накал растет, а проблема, с которой школьники и студенты вышли на улицу, не решается.

Мирный характер демонстрации достаточно быстро сменился столкновениями с полицией. Протестующие забрасывают полицию камнями и бутылками, применяют пиротехнические минометы. Стражи порядка отвечают слезоточивым газом, водометами и светошумовыми гранатами.

В 2020 году Франция всеми способами поддерживала попытку государственного переворота в Беларуси. Осуждала применение силы в отношении тех, кто в тот момент вышел на белорусские проспекты с коктейлями Молотова, камнями, металлическими прутьями и битами. Вырывали деревья и доски из лавочек, установленных на улицах, баррикадировали мусорными баками проспекты. Тогда Париж всю эту чертовщину в Минске, Пинске, Бресте, Гродно и других городах Беларуси поддержал. Почему к своим протестующим, которые требуют всего лишь выделить больше денег на образование, такое снисхождение и лояльность отсутствует? Почему французская полиция забрасывает школьников светошумовыми гранатами и относится к ним без материнской любви, а всех поголовно отправляет в местное СИЗО?

В Бордо неизвестные в масках подожгли полицейский участок. Трое сотрудников были вынуждены эвакуироваться через аварийный выход. "Это же дети!" - воскликнули бы на украинском Майдане. А Нуланд в этот момент должна была бы протянуть печеньку. Но нет. Молчит Киев, молчат Штаты.

Избиение французских детей французскими полицейскими - это акт воспитания и гуманности. С начала движения более 6,5 тыс. человек были задержаны. Большинство из них - несовершеннолетние. Пострадало 215 школьников и студентов. Интересно, что эта официальная цифра фигурирует в сводках МВД и Министерства образования Франции и не менялась 6-7 октября, когда были опубликованы последние данные. Хотя масштаб агрессии со стороны полиции в отношении протестующих на улицах Пятой Республики только вырос. Получается, скрывают реальные данные.

Арно Девеле, специалист по международному уголовному праву и правам человека во Франции:

"Факт заключается в том, что по большей части мы имеем дело с применением несоразмерной силы правоохранительными органами. При этом правоохранительные органы пользуются политическим прикрытием со стороны правительства Франции".

Эксперт сомневается в том, что инцидент, связанный с ранением протестующих, может в конечном итоге повлечь за собой преследование на внутреннем уровне в рамках служебной проверки, а затем в суде. "Мы вряд ли увидим исходящее от высшего руководства исполнительной власти указание о сдержанности в применении силы", - сказал он.

Большинство травм связано с применением полицией светошумовых гранат. Среди наиболее тяжелых случаев - 15-летний подросток, потерявший кисть руки, и 16-летний школьник, лишившийся зрения на один глаз.

Арно Девеле, специалист по международному уголовному праву и правам человека во Франции:

"Что бы ни произошло, глава исполнительной власти, президент или премьер-министр, и/или министр внутренних дел официально и публично открестится от применения подобных методов. Именно поэтому префект полиции, который формально отвечает за развертывание сил правопорядка, потенциально может быть использован в качестве громоотвода, чтобы успокоить общественное мнение. Но мы ни на секунду не можем представить, что о некоторых практиках, наблюдаемых на местах, не осведомлены в высших эшелонах государственной власти. Но, если общественное возмущение станет слишком сильным, префект полиции будет временно отстранен, снят с должности или заменен. Но никто из руководства ни в коем случае ни в какой форме не понесет ответственности".

В 2026 году по всей стране было сокращено более 3000 учительских ставок. Образование во Франции просто пробило очередное дно.

Карин Беше-Головко заявила, что элиты используют ресурсы своей страны не для того, чтобы исполнять свой долг, а для того, чтобы защищать самих себя. По ее мнению, страна существует, чтобы давать и развивать, а не для того, чтобы действовать против народа. Она утверждает, что у власти сегодня стоит оккупационная сила во всех западных странах, и что это вызывает серьезные вопросы.

Зная о существующих проблемах, правительство Франции, принимая бюджет, все равно предложило сэкономить на социальной сфере. И на фоне этого Пятая Республика пообещала безвозмездно предоставить Украине грант на 71 миллион евро. Как считаете, протесты на улицах Франции обоснованы?