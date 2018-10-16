Мощное наводнение в Норвегии

Из-за проливных дождей начал таять снег в горах. Из берегов вышли сразу несколько рек. Под угрозой затопления сотни жилых домов. Полностью размыто множество дорог. Отдельные населенные пункты отрезаны от внешнего мира. При этом синоптики прогнозируют только ухудшение ситуации.

Схожее положение и во Франции. Страна переживает сильнейшее за последние 130 лет наводнение. На юге за несколько часов выпала семимесячная норма осадков. Погибли 13 человек. Несколько тысяч жителей покинули свои дома.