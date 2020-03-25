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Сильное землетрясение и угроза цунами в Северо-Курильском районе

Тревога цунами была объявлена сегодня утром после землетрясения в Северо-Курильском районе Сахалинской области России. Жители района ощущали подземные толчки магнитудой 6. Сейчас идет проверка зданий на предмет повреждений. Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане, в 226 километрах от Северо-Курильска.

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