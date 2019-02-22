Сильное землетрясение произошло на японском острове Хоккайдо

Магнитуда подземных толчков составила 5,7. Есть пострадавшие. Как передает местное телевидение, 74 жилых дома в настоящее время остаются без водоснабжения. В регионе частично приостановлено железнодорожное сообщение. Есть перебои с электричеством и мобильной связью. Власти предупреждают о возможности оползней. Угрозы цунами нет.