3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Сильное землетрясение произошло на японском острове Хоккайдо
Магнитуда подземных толчков составила 5,7. Есть пострадавшие. Как передает местное телевидение, 74 жилых дома в настоящее время остаются без водоснабжения. В регионе частично приостановлено железнодорожное сообщение. Есть перебои с электричеством и мобильной связью. Власти предупреждают о возможности оползней. Угрозы цунами нет.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все