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Сильное землетрясение произошло в Японии
Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано в японской префектуре Исикава, пишет sb.by со ссылкой наЯпонское метеорологическое агентство.
Землетрясение произошло в 14:42 по местному времени (8:42 по минскому). Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 46 км к поселку уезда Хосу префектуры Исикава, Анамидзу. Население которого составляет порядка 8 850 человек.
В том числе эпицентр стихии находился в 87 км от города Такаока, расположенного в префектуре Тояма. Количество проживающих там человек составляет около 170 тысяч человек.
Известно, что очаг землетрясения залегал примерно на глубине 10 км. После первого толчкатакже были зафиксированы афтершоки магнитудой от 3,6 до 4,0в центральной частиострова Хонсю.
По данным Японского метеорологического агентства, предупреждений о цунамине было, о каком-либо ущербе не сообщалось.
Фото:pixabay.com
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