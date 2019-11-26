Сильное землетрясение в Албании

Срочные сообщения приходят из Албании. Недалеко от столицы Тираны произошло землетрясение магнитудой 6,4. Очаг залегал на глубине 20 километров. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Напомним, в сентябре от подземных толчков в стране пострадали 132 человека.



