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Сильное землетрясение в Албании
Срочные сообщения приходят из Албании. Недалеко от столицы Тираны произошло землетрясение магнитудой 6,4. Очаг залегал на глубине 20 километров. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Напомним, в сентябре от подземных толчков в стране пострадали 132 человека.
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