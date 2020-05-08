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Сильное землетрясение в Иране

Магнитуда сейсмической активности составила 5,1. Сообщается о двух погибших. Еще 13 ранены. В результате 16 толчков были разрушены здания, нарушена подача электроэнергии и связи. Повреждена крепость Фаляк-оль-Афлак с полуторатысячелетней историей. На кирпичных стенах и сводах крепости появились трещины. Последнюю реставрацию достопримечательность переживала 10 лет назад.

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