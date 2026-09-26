Сильные дожди затопили Бангкок, Ливию и Мали: есть разрушения и жертвы
Автор:Редакция news.by
Проливные дожди обрушились на Бангкок. С 24 сентября в столице Таиланда выпало почти 300 мм осадков – это рекордный показатель для этого времени года.
Проливные дожди обрушились на Бангкок
В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Паводковые воды распространились по всему городу, блокируя дороги. Вода проникла в жилые дома, магазины и рестораны, расположенные на первых этажах.
Проливные дожди обрушились на Ливию и Мали
Наводнения, вызванные сильными дождями, начались и в Ливии. Повреждены дороги, мосты, линии электропередачи, выведена из строя больница. Сообщается о четырех погибших.
13 человек стали жертвами паводка в Мали. Там разрушены почти 500 жилых зданий. Власти принимают меры по оказанию гуманитарной помощи людям, которые лишились крова и продовольствия.