Сильные ливни затопили Сочи

Сочи накрыли мощные ливни, сопровождающиеся порывистым ветром. В итоге дворы и дороги оказались затопленными, в некоторых районах города повалило деревья. По улицам не проехать из-за бурных потоков. Очевидцы утверждают, что из берегов выходила местная река, но к утру она вернулась в русло.

Такие залповые ливни с кратковременным, но сильным подъемом уровня воды в сочинских реках фиксируются уже не первый год и регулярно приводят к локальным подтоплениям дорог, дворов и прибрежных территорий.

Катастрофические ливни накрыли также Урал и Предуралье, парализовав движение транспорта и повредив дома в окрестностях города Ирбит. Спасательные службы и волонтеры эвакуировали сотни жителей из затопленных районов.

С начала лета этот российский регион охвачен проливными дождями и грозами, и синоптики прогнозируют продолжение такой погоды в ближайшие дни.