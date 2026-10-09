Сильные ливни затопили столицу Чили

Сильные дожди в предгорьях Анд привели к сходу селевого потока и масштабным затоплениям в нескольких районах Сантьяго в Чили.

Пострадали жилые кварталы и больницы, бурные потоки сметали автомобили, в том числе пассажирский автобус с людьми в салоне. Спасаясь от высокой воды, люди перебирались на крыши машин.

Власти сообщили о повреждении нескольких десятков домов. 30 человек временно отрезаны от внешнего мира.

Ливни пришлись на весну в Южном полушарии Чили, когда Эль-Ниньо усилился в Тихом океане. По прогнозам Всемирной метеорологической организации, пик Эль-Ниньо ожидается в декабре, и он может стать одним из самых сильных, по крайней мере, с 1950 года.