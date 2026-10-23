Сильные ливни затопили столицу Эквадора

Масштабные наводнения продолжаются в Эквадоре. Столицу Кито основательно затопило. Город на высоте более 2 800 м над уровнем моря переживает самые сильные ливни с начала столетия, говорят очевидцы.

Потоки воды затапливают жилые кварталы, парализована работа метро. Дожди сопровождает сильный град, который забивает ливневые канализации.

Октябрь стал абсолютно аномальным для региона. Из-за климатического феномена "Эль-Ниньо" и высокой влажности в Кито зафиксировано рекордное количество осадков.