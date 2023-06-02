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Сильные дожди и оползни - на Японию обрушился шторм "Мавар"
Японская префектура Окинава оказалась во власти тропического шторма "Мавар". Были отменены десятки внутренних авиарейсов, скорость ветра достигала 90 км в час. Основная опасность от непогоды связана с сильными дождями и оползнями, от которых пострадали восемь человек. Ожидается, что к утру 3 июня здесь может выпасть до 35 см осадков. Шторм также достиг юга основных островов Японии. Ранее "Мавар" обрушился на американскую островную территорию Гуам в Тихом океане, а также прошел рядом с Филиппинами и Тайванем, куда принес проливные дожди.
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