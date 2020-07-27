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Сильные дожди, порывистый ветер и град обрушились на Загреб

Столица Хорватии и ее окраины пострадали от подтоплений. Под водой подвалы, подземные переходы, нижние этажи детской больницы. Сообщается о более чем 40 обращениях за помощью в экстренные службы.

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