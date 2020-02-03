Сильные дожди в Великобритании стали причиной приостановления железнодорожного сообщения

Сильные дожди в Великобритании. В Кембридже улицы сегодня утром превратились в бурные реки. Многие автолюбители с трудом смогли добраться до пункта назначения. По данным местных СМИ, из-за удара стихии на востоке Англии частично было приостановлено железнодорожное сообщение. Наводнения из-за проливных дождей там начались еще на прошлой неделе. Синоптики говорят, что в ближайшие дни дожди не прекратятся.