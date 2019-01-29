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Сильные лесные пожары бушуют на юго-востоке Австралии

Основной удар пришелся на Тасманию. Из региона эвакуировано уже порядка четырех сотен человек. Площадь возгорания достигла 20 000 гектаров, с пламенем борются более 200 пожарных и десятки единиц техники. На помощь прибыли и команды из Новой Зеландии.

А Центральная Россия утопает в снегу.

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