Сильные ливни обрушились на Японию

Бушует непогода в Японии. Проливные дожди в стране идут несколько дней. Сегодня они добрались до Токио, который буквально уходит под воду. Улицы затоплены, канализационные люки срывает мощными потоками воды, подземные переходы напоминают водопады. Больше всего пострадало токийское метро: вода льется на платформы прямо с потолка, затекая в том числе в вагоны.