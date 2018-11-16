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Сильные ливни привели к наводнениям в Кувейте

Из-за обильных осадков в столичном аэропорту отменили все вылеты. Прибывающие рейсы перенаправляются в воздушные гавани соседних стран - Бахрейна и Саудовской Аравии. Правда, и на них обрушились проливные дожди.

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