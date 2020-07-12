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Сильные ливни в Индии - десятки жертв

Северо-восток Индии стал жертвой непогоды. Сильные ливни наполнили до рекордного уровня реку Брахмапутра. Большая вода затопила несколько деревень, дороги, жилые и технические постройки. Погибли 42 человека. Чрезвычайные службы эвакуируют жителей.

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