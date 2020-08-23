Сильные ливни в Турции спровоцировали сход селя

По меньшей мере 3 человека погибли в результате схода селя в северной турецкой провинции Гиресун. В настоящее время идет поисковая операция еще 11 жителей региона. Спасти удалось 127 человек. Информация о состоянии пострадавших в результате случившегося не поступала. Причиной природных катаклизмов стали обильные ливни.