3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Сильные наводнения в Иране
Южные и юго-западные провинции Ирана страдают от сильных наводнений. Жертвами стихии стали 7 человек. Разлив рек вызвали ливни. В провинции Бушир за несколько часов выпало 160 миллиметров осадков. В зоне бедствия оказался еще ряд регионов. Всего от наводнений пострадали около тысячи человек, 40 были эвакуированы.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все