Сильные потоки дождя нанесли значительный урон инфраструктуре населенных пунктов Китая

Ливни до сих пор не стихают во многих провинциях Китая. Поднялся уровень воды и в реке Хуанхэ до отметки 1 метр 14 сантиметров. Это может вызвать наводнения. Сильные потоки дождя нанесли значительный урон инфраструктуре населенных пунктов. В городе Нанкин под водой остаются первые этажи жилых домов. В городе Хунху (провинция Хубэй) стихия разрушила набережную. Ее помогают восстанавливать военные.