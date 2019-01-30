Сильные снегопады на востоке США плюс аномальные морозы

Охлажденный арктический воздух принес в регион полярный вихрь, который обычно движется вокруг Северного полюса. Под ударом стихии оказались территории США от Дакоты до штата Мэн. Непогода сопровождается сильнымиснегопадами и шквалистым ветром. В настоящее время столбики термометров опустились до минус 20-30 градусов. Впрочем, синоптики не исключают, что в некоторых районах может похолодать и до минус 45. Власти призывают население одеваться теплее и без крайней необходимости не покидать свои дома.