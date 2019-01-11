Сильные снегопады нарушили работу горнолыжных курортов в Австрии: до них очень сложно добраться. В связи с лавинной опасностью туристам рекомендуют быть крайне осторожными и не вставать на лыжи. Глубина покрова превышает два метра. В стране за прошедшую неделю погибли семь человек.