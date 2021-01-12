ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Сильные снегопады пополам с дождями вызвали наводнения в южных регионах Сербии и в провинции Косово

Сильные снегопады пополам с дождями вызвали наводнения в южных регионах Сербии и в провинции Косово

Обильные осадки привели к разливу рек. Под воду ушли улицы десятка сербских деревень, спасателям пришлось провести массовую эвакуацию. В Косове под водой сотни автомобилей, затоплены дома сразу в нескольких местных городах. К счастью, обошлось без жертв.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все