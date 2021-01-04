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Сильные снегопады в Альпах

На юг Австрии обрушились сильные снегопады. Под сугробами - поваленные деревья, уже перекрыта часть дорог. Сохраняется опасность схода лавин. Местами зафиксировано до метра снега. На востоке региона под давлением снежной массы обрушилось здание склада. К счастью, пострадавших нет.

Сход лавины в Испании

Жертва зафиксирована и в горах Испании. Там также сошла лавина. Погиб человек, который работал на снегоуборочной машине. Спасти удалось пятерых, среди которых - двухлетний ребенок.

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