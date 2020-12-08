Сильные снегопады в Австрии

В Австрии уже четвертый день продолжаются мощные снегопады. Для горных регионов это стало серьезным испытанием: в десятках населенных пунктов закрыты школы, постоянно возникает необходимость ликвидировать обрывы проводов. Несмотря на то что спасатели работают в авральном режиме, заблокированы многие горные перевалы. От столицы остаются отрезанными несколько горных долин.