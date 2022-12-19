Сильные снегопады в Москве повторили рекорд 1941 года

Московские снегопады повторили рекорд 1941 года, высота снежного покрова составила 34 сантиметра. Это самый высокий показатель с начала зимы, сообщил в своемTelegram-каналеведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Об этом пишет РИА Новости.



"Сегодня утром высота снежного покрова в Москве, на главной метеостанции города, ВДНХ, достигла отметки в 34 сантиметра - это самый высокий показатель с начала зимы и повторение суточного рекорда по высоте снежного покрова, установленного 19 декабря 1941 года", - написал Леус.



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