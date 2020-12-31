Сильные снегопады в Японии

По-настоящему новогодняя погода, которая, тем не менее, создает немало проблем, пришла в Японию. В Стране восходящего солнца вот уже несколько дней сильные снегопады. Из-за непогоды отменены более 140 авиарейсов, парализовано движение по автомагистрали на острове Кюсю. Сообщается об одном погибшем.