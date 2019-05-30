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Сильный ливень с градом обрушился на Москву

Он прошел через центральные районы столицы. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Осложнено движение на дорогах. Температура воздуха опустилась с 30 градусов до 21-го.

Град аномальных размеров выпал и на северо-западе Румынии. Непогода бушевала всего 15 минут, но оставила серьезные последствия.

Сотни разбитых авто, выбитые стекла и поврежденные крыши домов. По словам местных жителей, во время шторма дрожали даже стены.

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