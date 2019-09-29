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Сильный ливень затопил Кутаиси

Подтоплены первые этажи домов в центре города Грузии, движение транспорта оказалось полностью заблокированным - дренажная система не справилась с осадками. Невозможно и передвижение пешеходов - потоки воды сбивают людей с ног. Спасатели помогают жителям откачивать воду из подвалов и дворов. Стихия нанесла ущерб более 60 семьям.


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