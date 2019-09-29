Сильный ливень затопил Кутаиси

Подтоплены первые этажи домов в центре города Грузии, движение транспорта оказалось полностью заблокированным - дренажная система не справилась с осадками. Невозможно и передвижение пешеходов - потоки воды сбивают людей с ног. Спасатели помогают жителям откачивать воду из подвалов и дворов. Стихия нанесла ущерб более 60 семьям.





