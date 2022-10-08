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Сильный пожар бушует на Крымском мосту
Движение по Крымскому мосту временно приостановлено - здесь бушует сильный пожар! Вспыхнула одна из цистерн с топливом, которое доставляется на Крымский полуостров по железной дороге.
Власти сообщают, что в результате пожара надежность моста не пострадала. Однако к настоящему моменту рухнули два пролета автомобильной части сооружения. Горят уже несколько цистерн. О причинах пожара не сообщается, пока рассматриваются все версии - от человеческой неосторожности и нарушения техники безопасности до диверсии.
Судоходство в Керченском проливе не перекрывалось. Пострадавших нет.
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