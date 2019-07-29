Сильный пожар на Адриатическом побережье

За минувшие сутки 900 гектаров леса превратились в пепел. С огнем борются 200 пожарных, военнослужащих и полиция. Ситуацию усложняет сильный ветер. В районе возгорания перекрыто шоссе, эвакуирована близлежащая деревня. Всего пришлось вывезти полсотни местных жителей и туристов. Пострадали четверо пожарных. Не исключается поджог.