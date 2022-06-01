Сильный пожар на территории химзавода в США

Клубы черного дыма и срочная эвакуация. В США полыхает химзавод. Крупный пожар разгорелся на территории предприятия в штате Небраска. Очевидцы сообщают о нескольких взрывах, предположительно, это резервуары с пропаном, а также о разрушении стен здания. Более 2 тысяч человек остались без электричества. Экстренные службы рекомендуют эвакуироваться жителям близлежащих районов.