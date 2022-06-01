3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Сильный пожар на территории химзавода в США
Клубы черного дыма и срочная эвакуация. В США полыхает химзавод. Крупный пожар разгорелся на территории предприятия в штате Небраска. Очевидцы сообщают о нескольких взрывах, предположительно, это резервуары с пропаном, а также о разрушении стен здания. Более 2 тысяч человек остались без электричества. Экстренные службы рекомендуют эвакуироваться жителям близлежащих районов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все