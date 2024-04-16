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Сильный пожар охватил одно из самых известных зданий Копенгагена
Сильный пожар охватил старую фондовую биржу Копенгагена - одно из самых известных зданий датской столицы. Оно построено в первой половине 17 века и известно своей спиральной башней.
Именитый "Шпиль Дракона" не выдержал языков пламени и обрушился прямо на проезжую часть.
Сообщается, что в последнее время биржа находилась на реконструкции. Информации о пострадавших и причинах возгорания пока нет.
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