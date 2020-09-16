Сильный пожар в итальянском порту. На берегу города Анкона вспыхнул склад. Густой дым заволок горизонт. 16 пожарных бригадвсю ночь тушили пламя. Полиция устанавливает причину возгорания. О пострадавших не сообщается. Хотя происшествие обошлось без пострадаших, в городе сохраняется угроза здоровью жителей. По информации полиции, на складе находились токсичные вещества. В районе пожара на время закрылись школы, университет, парки и спортплощадки на открытом воздухе. Жителей Анконы просят держать закрытыми окна.



