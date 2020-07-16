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Сильный пожар возле аэропорта в Каире

Прорыв нефтепровода стал причиной мощного пожара в Каире. Очаг возгорания находится возле международного аэропорта. Яркое пламя с густым черным дымом пришлось тушить 20 бригадам пожарных.
Сгорело более двух десятков машин, пострадали по меньшей мере 17 человек. Следствию предстоит выяснить причину протекания трубопровода.

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